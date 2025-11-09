ذاتی مفادات کی خاطر آئین پاکستان کا حلیہ بگاڑنے والوں کو مہلت نہیں دی جا سکتی:ملک حسن اسلم
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا )پنجاب اسمبلی کے رکن اور پاکستان تحریک انصاف کے راہنما ملک حسن اسلم اعوان نے کہا ہے کہ ملک و قوم پر مسلط غیر آئینی حکمران ایک بار پھر اصلاحات کی آڑ میں آئین پاکستان کا حلیہ بگاڑنے کے لیے 27 ویں ترمیم کا پندورا باکس کھول دیا ہے ۔۔۔۔
جوہرآباد میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ نئی ترمیم کا مقصد سپریم کورٹ کے اختیارات میں کمی، نئی کٹھ پتلی عدالت کا قیام، صوبوں کی خود مختاری کا خاتمہ، آرمی چیف کی تا حیات تعیناتی، اور این ایف سی میں صوبوں کے اختیارات واپس صدر کے حوالے کرنا ہے ۔ملک حسن اسلم اعوان نے مزید کہا کہ حکمرانوں کی اس کارروائی کے خلاف تحریک انصاف سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں کی مزاحمت ہوگی۔انہوں نے کہا کہ ذاتی مفادات کی خاطر آئین پاکستان کا حلیہ بگاڑنے اور جمہوری اقدار کی دھجیاں اڑانے والے حکمرانوں کو مزید اقتدار میں رہنے کی مہلت نہیں دی جا سکتی۔