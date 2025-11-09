گیس اور کوئلے کے استعمال میں احتیاط برتیں، شہریوں کے نام پیغام
کندیاں (نمائندہ دنیا )سرد موسم کے آغاز کے ساتھ ایندھن کے استعمال میں اضافہ ہو گیا ہے ۔کندیاں عوامی ایکشن کمیٹی کے جنرل سیکرٹری ملک امیر اکبر کلیار نے شہریوں کے نام اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ گیس ہیٹر استعمال کرتے وقت سونے۔۔۔
سے قبل یا لوڈ شیڈنگ کے دوران گیس والوز بند رکھے جائیں تاکہ کسی بھی حادثے سے محفوظ رہا جا سکے ۔انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں میں کوئلے کے استعمال کے دوران کمروں کی مناسب ہوا داری کو یقینی بنایا جائے تاکہ زہریلے دھوئیں سے بیہوشی یا سانس کے مسائل پیدا نہ ہوں۔