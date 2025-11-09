صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گیس اور کوئلے کے استعمال میں احتیاط برتیں، شہریوں کے نام پیغام

  • سرگودھا
گیس اور کوئلے کے استعمال میں احتیاط برتیں، شہریوں کے نام پیغام

کندیاں (نمائندہ دنیا )سرد موسم کے آغاز کے ساتھ ایندھن کے استعمال میں اضافہ ہو گیا ہے ۔کندیاں عوامی ایکشن کمیٹی کے جنرل سیکرٹری ملک امیر اکبر کلیار نے شہریوں کے نام اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ گیس ہیٹر استعمال کرتے وقت سونے۔۔۔

 سے قبل یا لوڈ شیڈنگ کے دوران گیس والوز بند رکھے جائیں تاکہ کسی بھی حادثے سے محفوظ رہا جا سکے ۔انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں میں کوئلے کے استعمال کے دوران کمروں کی مناسب ہوا داری کو یقینی بنایا جائے تاکہ زہریلے دھوئیں سے بیہوشی یا سانس کے مسائل پیدا نہ ہوں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمنوں کیخلاف گرینڈآپریشن،پروڈکشن یونٹس کو جرمانے

اقبال ؒ کی شاعری فکر وعمل کا انقلابی منشور،ڈاکٹر عثمان جمشید

پاکستان قائدؒ اوراقبال ؒ کی بصیرت کا نتیجہ،فخر امام

اقبال ؒ کے افکار قوم کے رہنمائی کا سرچشمہ،کلثوم پراچہ

ناصر لنگا اخبارفروش یونین خانیوال کے صدر،اظہرفتیانہ جنرل سیکرٹری منتخب

کرم پور میں گندگی کے ڈھیر، انتظامیہ خاموش تماشائی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر