بھیرہ:نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبا میں انعامات تقسیم

  • سرگودھا
بھیرہ:نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبا میں انعامات تقسیم

بھیرہ (نامہ نگار )چیف الیکشن کمشنر ڈاکٹر سکندر سلطان راجہ کی نمائندہ یاسمین طارق نے کہا ہے کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے جو قومی ترقی، جمہوری استحکام اور روشن مستقبل کے لیے ناگزیر ہے ۔۔۔۔

وہ گورنمنٹ اے آئی ماڈل ہائی سکول بھیرہ میں ہونے والی اس تقریب سے خطاب کر رہی تھیں جس میں سرگودھا بورڈ کے امتحانِ جماعت نہم میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے چار طلبا کو چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے 25،25 ہزار روپے نقد انعام د ئیے گئے ۔یاسمین طارق نے کہا کہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کی کردار سازی پر بھی بھرپور توجہ دیں تاکہ وہ مستقبل کی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں نبھا سکیں۔

 

