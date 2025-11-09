مذہبی رہنمااسیرِناموسِ رسالت صوفی محمدشیرسیالوی کا انتقال
میانوالی (نامہ نگار+ڈسٹرکٹ رپورٹر) ممتاز مذہبی رہنمااسیرِناموسِ رسالت صوفی محمدشیرسیالوی انتقال کر گئے ۔۔۔۔
نمازجنازہ کی امامت ممتازعالم دین علامہ پروفیسرمحمدسعیدسیالوی نے کی۔ممتازومتحرک مذہبی رہنما اسیرناموسِ رسالتﷺصوفی محمدشیرانتقال کرگئے۔مرحوم ومغفورعارضہ قلب میں مبتلاتھے ،گزشتہ روزدل کادورہ پڑنے سے انتقال کرگئے تھے ،نمازجنازہ عیدگاہ پکہ گھنجیرہ واں بھچراں میں اداکی گ،نمازجنازہ کی امامت ممتازعالم دین،مذہبی سکالرحضرت علامہ الحافظ پروفیسرصاحبزادہ محمدسعیدسیالوی نے کی۔ نماز جنازہ میں ضلع بھرسے مذہبی رہنماوں وکارکنان اورتمام شعبہ ہاے زندگی سے متعدداہم شخصیات وعوام نے بھرپورشرکت کی۔جمعیت علماے پاکستان کے نامزدامیدوارصوبای اسمبلی حاجی خالد مسعود خان، جے یوپی رہنماحاجی یونس باہی،علامہ صاحبزادہ مفتی محمدرشیدسیالوی،مولانامنظورعالم سیالوی، علامہ محمدنصراللّٰہ ملک سیالوی،قاری محمدمعین الدین سیالوی ودیگرعلماوحفاظ کرام نمازجنازہ میں شریک تھے ۔علامہ پروفیسر محمد سعید سیالوی نے دعائے بخشش ومغفرت کرای۔فاتحہ خوانی واظہارِ تعزیت کاسلسلہ جاری ہے۔ بعدازں اُنہیں آبای قبرستان پکہ گھنجیرہ واں بھچراں میں سپردخاک کردیاگیا۔