صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھاگٹانوالہ:میاں احسان الحق کی رسمِ قل و قرآن خوانی

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ:میاں احسان الحق کی رسمِ قل و قرآن خوانی

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)ممبر صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی74 میاں اکرام الحق کے بھائی اور میاں شہباز احمد کے چچا میاں احسان الحق مرحوم کی رسمِ قل و قرآن خوانی کی تقریب منعقد ہوئی۔۔۔

۔تقریب میں ضلع بھر سے سیاسی و سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے مرحوم کے ایصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور لواحقین سے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی مغفرت اور بلندیِ درجات کے لیے دعائیں کیں۔اس موقع پر صدر پریس کلب بھاگٹانوالہ ملک نذیر اعوان، جنرل سیکرٹری رفاقت علی چوہدری اور چیئرمین پریس کلب محمد اسلم چوہدری سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی اور میاں اکرام الحق سے اظہارِ تعزیت کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیکٹرایچ9اور آئی 9میں آپریشن،درجنوں غیر قانونی تعمیرات مسمار

یکم دسمبر سے غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹس کیخلاف کریک ڈاؤن

اسلام آباد: سوئی ناردرن گیس سپورٹس گالا 2025کا افتتاح

ڈینگی پھیلاؤ میں کمی، اسلام آباد میں 12نئے کیسز رپورٹ

یوم اقبالؒ پر انجمن فیض الاسلام میں سیمینار ،غربا میں رضا ئیاں تقسیم

عالمی چیلنجز کا حل صرف فکرِ اقبال میں پوشیدہ ، اورنگزیب کھچی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر