بھاگٹانوالہ:میاں احسان الحق کی رسمِ قل و قرآن خوانی
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)ممبر صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی74 میاں اکرام الحق کے بھائی اور میاں شہباز احمد کے چچا میاں احسان الحق مرحوم کی رسمِ قل و قرآن خوانی کی تقریب منعقد ہوئی۔۔۔
۔تقریب میں ضلع بھر سے سیاسی و سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے مرحوم کے ایصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور لواحقین سے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی مغفرت اور بلندیِ درجات کے لیے دعائیں کیں۔اس موقع پر صدر پریس کلب بھاگٹانوالہ ملک نذیر اعوان، جنرل سیکرٹری رفاقت علی چوہدری اور چیئرمین پریس کلب محمد اسلم چوہدری سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی اور میاں اکرام الحق سے اظہارِ تعزیت کیا۔