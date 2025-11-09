46اڈا: سوشل میڈیا پر قابلِ اعتراض مواد شیئر کرنے پر مقدمہ
عمران شہزاد نے صحافیوں اور حکومتی وزراء کیخلاف غیر اخلاقی مواد اپ لوڈ کیا
46اڈا (نمائندہ دنیا )سوشل میڈیا پر قابلِ اعتراض اور غیر اخلاقی مواد شیئر کرنے کے الزام میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (NCCIA) نے کارروائی کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ملزم عمران شہزاد عرف مانی آرائیں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ چوہدری مانی آرائیں سے صحافی برادری اور حکومتی وزراء کے خلاف توہین آمیز اور غیر اخلاقی مواد اپ لوڈ کیا، جس سے عوامی جذبات کو ٹھیس پہنچی اور سوشل میڈیا قوانین کی خلاف ورزی ہوئی۔ایجنسی نے شکایت موصول ہونے پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کے خلاف پیکا 2016 کی دفعات 20 اور 26A کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ابتدائی تحقیقات کے مطابق، NCCIA ٹیم نے فیلڈ یونٹ اور ٹیکنیکل سیل کے تعاون سے کارروائی کی، جس دوران تکنیکی شواہد کی بنیاد پر یہ ثابت ہوا کہ مذکورہ فیس بک اکاؤنٹ سے نازیبا مواد اپ لوڈ اور شیئر کیا گیا۔تحقیقات کے دوران Vivo موبائل فون (ماڈل V2409) بھی برآمد ہوا، جسے فرانزک معائنے کے لیے قبضے میں لے لیا گیا ہے ۔ایف آئی آر کے مطابق ملزم کے خلاف شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں اور مزید تفتیش جاری ہے ۔قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال ذمہ داری کے ساتھ کریں اور کسی بھی غیر اخلاقی یا غیر قانونی مواد کی اطلاع فوری طور پر سائبر کرائم ونگ کو دیں۔