ڈیزاسٹر مینجمنٹ اجلاس، فلڈ ریلیف،حفاظتی اقدامات پر غور

  • سرگودھا
محکمہ آبپاشی، بلڈنگز، لائیو سٹاک، صحت، جنگلات اور ہائی وے کے افسروں کی شرکت

میانوالی (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ کا اجلاس ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریو نیو ساریہ حیدر خان، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال، اسسٹنٹ کمشنر پپلاں چودھری ظفر اقبال کے علاوہ محکمہ آبپاشی، بلڈنگز، لائیو سٹاک، صحت، جنگلات اور ہائی وے کے افسروں نے شرکت کی۔اجلاس میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نے سال 2025 کے فلڈ ریلیف امور، تحصیل عیسیٰ خیل کے برساتی پہاڑی نالوں کے سیلابی پانی سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات، تحصیل پپلاں میں دریائی کٹاؤ، شاہراؤں پر حادثات کی روک تھام اور پرائیویٹ ایمبولینسز کی رجسٹریشن کی پیش رفت سے متعلق ایجنڈا پیش کیا۔انہوں نے بتایا کہ مریضوں کی فلاح و بہبود اور کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے پرائیویٹ ایمبولینسز کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے ، اب تک 20 ایمبولینسز رجسٹرڈ ہو چکی ہیں اور رجسٹریشن کی آخری تاریخ 25 نومبر 2025 مقرر کی گئی ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ محکمے ضروری سازو سامان سمیت اپنی تیاریاں پہلے سے مکمل رکھیں۔انہوں نے پرائیویٹ ایمبولینسز کی رجسٹریشن کے سلسلے میں پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دی تاکہ مقررہ تاریخ تک رجسٹریشن یقینی بنائی جا سکے ۔ڈپٹی کمشنر نے ٹریفک پولیس کے افسران کو ہدایت کی کہ شاہراؤں پر حادثات کی روک تھام کے لیے موٹرسائیکل سوار حضرات کو آگاہی دی جائے کہ وہ سپیڈ کم رکھیں اور ہیلمٹ استعمال کریں۔ مزید برآں ڈرائیورز کو رات اور دھند کے دوران گاڑیوں کی فرنٹ اور بیک لائٹس آن رکھنے کے بارے میں آگاہ کیا جائے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے ۔اجلاس میں تحصیل پپلاں میں دریائے سندھ کے زمینی کٹاؤ کی روک تھام کے اقدامات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

 

