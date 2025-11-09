ضلع بھر میں سڑک کنارے فری سمیں بیچنے والوں کی بھرمار
شہریوں کو مفت سموں کا لالچ دے کر شناختی کارڈ،فنگر پرنٹ ڈیٹا حاصل کیا جا رہا
کندیاں (نمائندہ دنیا )ضلع بھر میں سڑک کنارے موبائل فری سمیں بیچنے والوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے ۔اطلاعات کے مطابق بعض عناصر شہریوں کو مفت سموں کا لالچ دے کر شناختی کارڈ اور فنگر پرنٹ ڈیٹا حاصل کر رہے ہیں، جس کے غلط استعمال کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ۔اہلِ علاقہ نے اربابِ اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ پی ٹی اے سے منظور شدہ فرنچائز کے علاوہ کسی کو بھی سم فروخت کی اجازت نہ دی جائے اور سڑک کنارے فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے ۔