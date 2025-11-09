بھاگٹانوالہ:چوری کی وارداتوں میں اضافہ، شہر عدم تحفظ کا شکار
چور سرفراز کی مو ٹر سائیکل اور اور 30 ہزار روپے مالیت کا سامان لے گئے
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)تھانہ بھاگٹانوالہ کی حدود میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ تیز ہو گیا، علاقہ چوروں کے لیے جنت بن چکا ہے جبکہ پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے ۔بڑھتی ہوئی وارداتوں نے شہریوں میں شدید عدم تحفظ کی فضا پیدا کر دی ہے ۔ تازہ واقعہ میں نامعلوم چور سرفراز نامی شہری کی 40 ہزار روپے مالیت کی موٹر سائیکل اور 30 ہزار روپے مالیت کا قیمتی سامان چرا کر فرار ہوگئے ۔پولیس نے حسبِ معمول مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی ہے تاہم شہریوں نے پولیس کی کارکردگی پر سوالات اٹھاتے ہوئے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔