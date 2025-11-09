صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینیٹر ملک شہادت نے 27 ویں آئینی ترمیم کی حمایت کا عندیہ دیا

  • سرگودھا
سینیٹر ملک شہادت نے 27 ویں آئینی ترمیم کی حمایت کا عندیہ دیا

موجودہ حالات کے تناظر میں آئین میں ترامیم ناگزیر ہو چکی ہیں

جوہرآباد (نمائندہ دُنیا )سابق وزیر مملکت برائے قانون و انصاف سینیٹر ملک شہادت اعوان نے کہا ہے کہ آئین پاکستان عوامی حقوق کے تحفظ اور انصاف کی بالادستی کے قیام کی ایک مکمل دستاویز ہے ، تاہم موجودہ حالات کے تناظر میں اس میں ترامیم ناگزیر ہیں۔جوہرآباد میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ 27 ویں ترمیم عصر حاضر کی آئینی ضرورت ہے ۔این ایف سی ایوارڈ کے تحت سرمایہ کی صوبوں کو منتقلی اور وفاق پر پڑنے والے قرضوں کا بوجھ کم ہو گا، اور پاکستان کے چاروں صوبوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقے بھی این ایف سی ایوارڈ میں شامل ہوں گے ۔سینیٹر ملک شہادت اعوان نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ ریاستی سرمایہ کی تقسیم کے نظام میں صرف آبادی یا شرح پیدائش کی بنیاد پر تبدیلی نہ کی جائے ۔ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 27 ویں ترمیم میں آئینی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے شامل شق چارٹر آف ڈیموکریسی کی روح کے مطابق ہے ، جس کی دستاویز پر 2006 میں ملک کی اہم سیاسی جماعتوں نے دستخط کیے تھے ، اس لیے اس ترمیم کو کسی بھی صورت میں متنازعہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔

 

