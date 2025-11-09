میانوالی: حکومت کی نئی پالیسی، ناجائز اسلحہ جمع کروانے کی اپیل
ناجائز اسلحہ رکھنے کی سزا بڑھا کر 14 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ مقرر
میانوالی (نامہ نگار )حکومت پنجاب نے ناجائز اسلحہ رکھنے کی سزا بڑھا کر 14 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ مقرر کر دیا ہے ۔ اس کے علاوہ لائسنس کا اجراء بند کر دیا گیا ہے اور سالانہ تجدید فیس بھی بڑھا دی گئی ہے ۔اس صورتحال کے پیش نظر گھروں میں چھپا کر اسلحہ رکھنے والے افراد نے تھانوں میں رضاکارانہ طور پر ناجائز اسلحہ جمع کروانا شروع کر دیا ہے ۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس خصوصی آفر سے فائدہ اٹھائیں اور جلد از جلد ناجائز اسلحہ تھانوں میں جمع کروائیں اور رسید حاصل کریں۔واضح رہے کہ آئی جی پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ڈی پی او میانوالی رائے محمد اجمل کھرل کی نگرانی میں ناجائز اسلحہ جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے ۔گزشتہ روز تھانہ داودخیل میں ایک شہری نے دو اسلحے جمع کروائے جس کی رپورٹ ایس ایچ او وسیم اکبر خان نے درج کر دی۔ دیگر علاقوں میں بھی یہ اقدام شروع کر دیا گیا ہے ۔