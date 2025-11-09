صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی:صفائی مہم کا آغاز، تلہ گنگ روڈ پر روشنی کے انتظامات

  • سرگودھا
مہم ضلع بھر میں پھیلائی جائے گی،پنجاب کا پہلا زیرو ویسٹ ضلع بنایا جائے گا

میانوالی (نامہ نگار )ڈسٹرکٹ کونسل اور میونسپل کمیٹی میانوالی کے نئے چیف افسر خرم افتخار نے روزنامہ دنیا سے خصوصی گفتگو میں بتایا ہے کہ سوموار سے میانوالی شہر میں بڑے پیمانے پر صفائی مہم شروع کی جا رہی ہے اور یہ مہم ضلع بھر میں پھیلائی جائے گی۔خرم افتخار نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات کے مطابق میانوالی کو پنجاب کا پہلا زیرو ویسٹ ضلع بنایا جائے گا۔انہوں نے مزید بتایا کہ تلہ گنگ روڈ پر نئے لائٹس بھی نصب کی جا رہی ہیں تاکہ شہری علاقوں میں روشنی کا بہتر انتظام کیا جا سکے ۔

 

