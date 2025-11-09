خوشاب میں فرقہ واریت اور اشتعال انگیزی کیخلاف اقدامات
کسی کو علاقہ کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی:فروہ عامر
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے کہا ہے کہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق دہشت گردی، نفرت انگیزی اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عملدرآمد شروع کر دیا گیا ہے ۔انہوں نے میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران کہا کہ ضلع خوشاب میں کسی کو بھی علاقہ کا امن و امان خراب کرنے اور شر انگیزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔گورنمنٹ پنجاب کی جانب سے ریاستی رٹ اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے تاریخی اور موثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔غیرقانونی طور پر نفرت انگیز تقاریر، وال چاکنگ، اشتعال انگیزی اور فرقہ واریت کو فروغ دینے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف 15 دن کے اندر قانونی کارروائی کی جائے گی اور انہیں سخت سزا دی جائے گی۔