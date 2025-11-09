صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
جوہرآباد: انتظامیہ نے سیوریج نالے کی صفائی شروع کر دی

گندہ اور بدبو دار پانی ملحقہ گرین بیلٹ پر جمع ہو کر جوہڑ کی شکل اختیار کر چکا

جوہرآباد (نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب محترمہ فروا عامر کی ہدایت پر جوہرآباد کی میونسپل انتظامیہ نے شہر کے مین بائی پاس سے ملحقہ سیوریج نالے کی صفائی کا عمل شروع کر دیا ہے ۔نالے کی بندش کے باعث اس کے کناروں سے نکلنے والا سیوریج کا گندہ اور بدبو دار پانی ملحقہ گرین بیلٹ پر جمع ہو کر جوہڑ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔اس بدبودار پانی اور تعفن کی وجہ سے راہگیروں اور نواحی آبادیاں جیسے نسیم کالونی، یوسف کالونی، وقار اسلم کالونی، علی ٹاؤن اور افتخار ٹاؤن کے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔گرین بیلٹ پر جمع ہونے والے گندے پانی کا جوہڑ مکھیوں اور مچھروں کی افزائش گاہ بن چکا تھا، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں متعدی امراض پھیلنے کا خدشہ تھا۔

 

