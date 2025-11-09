ڈرائی پورٹ کے قیام کیلئے چیمبر آف کامرس کی جدوجہد جاری
جلد اہل سرگودھا کو ڈرائی پورٹ کے قیام کی خوشخبری دی جائے گی:شعیب احمد
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر شعیب احمد بسراء نے کہا ہے کہ سرگودھا میں ڈرائی پورٹ کا قیام وقت کا تقاضہ ہے اور اس کے لیے چیمبر بھرپور جدوجہد کر رہا ہے ۔شعیب احمد بسراء نے بتایا کہ اپنے دور اقتدار میں چیمبر کے پلیٹ فارم سے ڈرائی پورٹ کے قیام کے لیے عملی اقدامات شروع کیے گئے تھے اور الحمدﷲ موجودہ صدر خواجہ یاسر قیوم اور ان کی ٹیم کی ذاتی کاوشوں سے اس سلسلے میں نمایاں پیشرفت ہو چکی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ جلد انشاء اللہ اہل سرگودھا کو ڈرائی پورٹ کے قیام کی خوشخبری دی جائے گی۔سابق صدر نے مزید بتایا کہ حال ہی میں کسٹم حکام سرگودھا آئے اور انہوں نے چیمبر میں ڈرائی پورٹ کے قیام کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا، جس کے مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ شعیب احمد بسراء نے کہا کہ چیمبر آف کامرس، جم خانہ اور دیگر دوست سرگودھا کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں عوام کو وہ تمام بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں گی جو ان کا حق ہیں۔