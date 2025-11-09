صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سالانہ دفاع پاکستان و تحفظ ختم نبوت کانفرنس 14 نو مبر کو ہو گی

  • سرگودھا
وفود کے استقبالیہ کیلئے مولانا عبد الکریم بندیالوی کی زیر نگرانی کمیٹیاں تشکیل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جمعیت اشاعت التوحید والسنہ سرگودھا کے زیر اہتمام 14 نومبر کو جامع مسجد سیدنا معاویہ میں سالانہ دفاع پاکستان و تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہو گی جس سے جمعیت کے مرکزی راہنما سید ضیاء اﷲ شاہ بخاری،صوبائی نائب امیر علامہ عطاء اﷲ بندیالوی، سکالر مفتی خلیق الرحمن،مولانا احمد شعیب خان اور دیگر علماء و مشائخ خطاب کریں گے جس میں شرکت کیلئے سرگودھا آنے والے وفود کے استقبالیہ کیلئے مولانا عبد الکریم بندیالوی کی زیر نگرانی کارکنان پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔

 

