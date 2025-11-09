ہینڈل فاؤنڈیشن کی کچن گارڈننگ کلاس ، طلباء و اساتذہ کی دلچسپی
گھریلو باغبانی توانائی اور تازہ ماحول فراہم کرتی ہے :کنیز بتول کھوکھر کی گفتگو
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا کے ایک نجی ہائی سکول میں ہینڈل فاؤنڈیشن کے پروگرام سکل ڈویلپمنٹ کے تحت فری کچن گارڈننگ کلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ایم ڈی سکول حاجی محمد سرور صدیق اور ریسورس پرسن کنیز بتول کھوکھر نے کہا کہ گھریلو باغبانی نہ صرف صحت مند خوراک، توانائی اور تازہ ماحول فراہم کرتی ہے بلکہ ماحول کی بہتری میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے ۔کلاس میں طلباء و اساتذہ کو کچن گارڈننگ کا تعارف، مقصد، فوائد اور دیکھ بھال کے بارے میں رہنمائی دی گئی۔ پریکٹیکل مظاہرہ کے ذریعے شرکاء کو سبزیوں کے بیج لگانے اور اگانے کا عملی طریقہ دکھایا گیا۔ طلباء و اساتذہ نے بھرپور دلچسپی کے ساتھ کلاس میں حصہ لیا اور ریسورس پرسن سے سوالات کے ذریعہ موضوع کے مختلف پہلوؤں پر رہنمائی حاصل کی۔اس موقع پر چیئر مین ہینڈل فاؤنڈیشن ملک آفتاب احمد اعوان نے کہا کہ ہینڈل فاؤنڈیشن نے نوجوان نسل کے لیے سکل ڈویلپمنٹ پروگرام کا آغاز کیا ہے ، جس کے تحت مختلف سکولز اور کالجز میں مختلف سکلز کی کلاسز فری دی جائیں گی تاکہ نوجوان نسل کو عملی مہارتوں سے آراستہ کیا جا سکے ، جو کہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے ۔