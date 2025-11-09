صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونسپل کمیٹی بھلوال میں صوبائی محتسب کی کل کھلی کچہری

  • سرگودھا
میونسپل کمیٹی بھلوال میں صوبائی محتسب کی کل کھلی کچہری

شہریوں کی جانب سے پیش کی جانے والی شکایات اور درخواستیں سنی جائیں گی

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)صوبائی محتسب پنجاب کے ویژن کے مطابق، کنسلٹنٹ سرگودھا چودھر ی ممتاز احمد دیو 10 نومبر 2025 کو میونسپل کمیٹی بھلوال میں کھلی کچہری کا انعقاد کریں گے ۔کھلی کچہری میں شہریوں کی جانب سے پیش کی جانے والی شکایات اور درخواستیں سنی جائیں گی اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے جائیں گے ۔چودھری ممتاز احمد دیو نے کہا کہ شہریوں کے مسائل کا فوری اور منصفانہ حل ادارہ محتسب پنجاب کی اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری میں شریک ہوں تاکہ ان کی شکایات کا فوری ازالہ ممکن بنایا جا سکے ۔

 

