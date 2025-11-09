وفاقی و صوبائی پورٹلز کی کارکردگی پر شہریوں میں عدم اطمینان
43 فیصد شکایت گزاروں نے اپنے فیڈ بیک میں منفی رائے دی ہے
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ضلع سرگودھا میں وفاقی و صوبائی پورٹلز کے تحت شکایات درج کروانے کے باوجود بد انتظامی کے باعث 43.7 فیصد شہری حکومتی سروسز پر عدم اطمینان کا اظہار کر چکے ہیں۔ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے جاری رواں سال کی تین سہ ماہیوں کی مانیٹرنگ رپورٹ میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے پورٹلز پر موصول شکایات اور ان پر عملدرآمد کا جائزہ پیش کیا گیا، جس میں یہ امر سامنے آیا کہ تقریباً 43 فیصد شکایت گزاروں نے فیڈ بیک میں منفی رائے دیتے ہوئے عملدرآمد کو غیر تسلی بخش قرار دیا ہے ۔رپورٹ میں اس صورتحال کی ذمہ داری متعلقہ شعبوں کے ضلعی افسروں پر عائد کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ اضلاع کی انتظامیہ کا سپروائزری کنٹرول نہ ہونے کے باعث حکومت کے اقدامات مؤثر ثابت نہیں ہو رہے ۔مزید بتایا گیا کہ ڈیپارٹمنٹس کی جانب سے مقرر کردہ نمائندہ/فوکل پرسنز کو کارکردگیہ بہتر بنانے کی ہدایت دی گئی تھی، مگر کوئی خاطر خواہ پیش رفت سامنے نہیں آئی۔مانیٹرنگ رپورٹ میں ڈویژنل و ضلعی سربراہان کو ہدایت دی گئی ہے کہ پورٹلز کی شکایات کو ترجیح بنیادوں پر حل کریں اور غیر ذمہ دار افسران کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ عوام میں اعتماد کی فضاء قائم ہو سکے ۔