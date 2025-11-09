صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
دونوں گروپوں کی جانب سے ہر گروپ کے 10 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا میں ٹریول اینڈ ٹورز کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے ۔ ضلع کی سطح پر 10 عہدوں کیلئے دونوں گروپوں کی جانب سے ہر گروپ کے 10امیدوار کاغذات جمع کرائے ، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 20 امیدوار ون ٹو ون مقابلے میں حصہ لیں گے ۔ڈسٹرکٹ سطح پرفاونڈر گروپ،محسن گوندل (صدر)، عنایت حسین (جنرل سیکرٹری) یونائٹڈ گروپ، عبد الصمد (صدر)،  رانا لیاقت علی (جنرل سیکرٹری)اسی طرح تحصیل سطح پر بھی انتخابات کا انعقاد ہوگا، جہاںفاونڈر گروپ، مدثر وڑایچ (صدر)، مفتی محمد جیند (جنرل سیکرٹری)یونائٹڈ گروپ: امتیاز حسین حیدر (صدر)، طلحہ چوہدری (جنرل سیکرٹری) ڈسٹرکٹ کی سطح پر انتخابی فیس صدر کیلئے 1 لاکھ 50 ہزار روپے ، جنرل سیکرٹری کیلئے 1 لاکھ روپے ، اور دیگر عہدوں کے لیے 30 ہزار روپے مقرر کی گئی ہے ۔

 

