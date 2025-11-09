صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا میں دھوکہ دہی و فراڈ کے متعدد مقدمات درج

  • سرگودھا
سرگودھا میں دھوکہ دہی و فراڈ کے متعدد مقدمات درج

جعلی چیکوں ، امانت میں خیانت کے ذریعے شہریوں سے لاکھوں روپے ہتھیا لیے

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ضلع میں دھوکہ دہی اور فراڈ کے مختلف کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق مختلف ملزمان نے جعلی چیکوں اور امانت میں خیانت کے ذریعے شہریوں سے لاکھوں روپے ہتھیا لیے ۔، فروٹ منڈی کے رہائشی شہزاد سے عارف علی نے 1 کروڑ 79 لاکھ 67 ہزار روپے ، قیصر آباد کے محمد اسد سے انعام محمد نے ساڑھے 14 لاکھ روپے ، بلاک نمبر 25 کے عبید اﷲ سے محمد مجاہد نے 43 لاکھ روپے ، موضع اوتیاں کے ثناء اﷲ سے سعد نے 3 لاکھ روپے ، نہنگ کے انصار حسین سے محمد عاصم نے 5 لاکھ روپے ، کرسچین کالونی کے جاوید مسیح سے ندیم مسیح نے ڈیڑھ لاکھ روپے اور اشرف کالونی کے ارشاد احمد سے عمیر رزاق نے 2.5 لاکھ روپے کی رقم جعلی چیک اور امانت میں خیانت کے ذریعے ہتھیا لی۔پولیس نے متاثرین کی شکایات پر مقدمات درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک فراڈ کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ تھانے میں دیں تاکہ ملزمان کو جلد گرفتار کیا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شفافیت سے نظام کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں:پنجاب بار کونسل

باصلاحیت فارمیسی سکالرز پاکستان کا فخر ہیں:پروفیسر اسحا ق میو

سوئی ناردرن گیس سپورٹس گالا کا افتتاح

عقیدہ ختم نبوت اور ملک کی سلامتی ریڈ لائن :مولاناامجد

ڈی پی ایس کے سابقہ طلباکی تیسری ایلومینائی تقریب

سیکرٹری ٹورازم ڈاکٹر احسان بھٹہ کا ہڑپہ کا دورہ، کھدائی کی پیش رفت کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر