سرگودھا میں دھوکہ دہی و فراڈ کے متعدد مقدمات درج
جعلی چیکوں ، امانت میں خیانت کے ذریعے شہریوں سے لاکھوں روپے ہتھیا لیے
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ضلع میں دھوکہ دہی اور فراڈ کے مختلف کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق مختلف ملزمان نے جعلی چیکوں اور امانت میں خیانت کے ذریعے شہریوں سے لاکھوں روپے ہتھیا لیے ۔، فروٹ منڈی کے رہائشی شہزاد سے عارف علی نے 1 کروڑ 79 لاکھ 67 ہزار روپے ، قیصر آباد کے محمد اسد سے انعام محمد نے ساڑھے 14 لاکھ روپے ، بلاک نمبر 25 کے عبید اﷲ سے محمد مجاہد نے 43 لاکھ روپے ، موضع اوتیاں کے ثناء اﷲ سے سعد نے 3 لاکھ روپے ، نہنگ کے انصار حسین سے محمد عاصم نے 5 لاکھ روپے ، کرسچین کالونی کے جاوید مسیح سے ندیم مسیح نے ڈیڑھ لاکھ روپے اور اشرف کالونی کے ارشاد احمد سے عمیر رزاق نے 2.5 لاکھ روپے کی رقم جعلی چیک اور امانت میں خیانت کے ذریعے ہتھیا لی۔پولیس نے متاثرین کی شکایات پر مقدمات درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک فراڈ کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ تھانے میں دیں تاکہ ملزمان کو جلد گرفتار کیا جا سکے ۔