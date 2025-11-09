لاؤڈ سپیکر کا غیر قانونی استعمال،14 فروٹ و سبزی فروش گرفتار
گرفتار شدگان کے خلاف ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی پر مقدمات
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حکومتی پابندی کے باوجود لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال کرنے پر 14 فروٹ و سبزی فروشوں کو تھانوں میں بند کر دیا گیا۔ذرائع کے مطابق، اربن ایریا، بھلوال، سیٹلائٹ ٹاؤن، صدر سمیت دیگر علاقوں کی پولیس نے سبزیوں، فروٹ اور چھلیاں فروخت کرنے والوں کے لاؤڈ سپیکر غیر قانونی استعمال کرنے اور لوگوں کے آرام میں خلل ڈالنے پر کارروائی کی۔ملز موں میں محمد ثقلین، عابد، محمد شریف، محمد بلال، اشفاق، منظور احمد، افتخار سمیت دیگر افراد شامل ہیں۔ تمام گرفتار شدگان کے خلاف ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی پر مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔