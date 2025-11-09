ڈکیتی و چوری کی وارداتوں میں لاکھوں روپے کا نقصان
محمد سکندر کے گھر سے چور نے 35 لاکھ روپے مالیت کے زیورات چرا لئے
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کے دوران شہریوں کو شدید مالی نقصان پہنچا۔ذرائع کے مطابق تین نامعلوم ڈاکوؤں نے محمد اظہر کے ڈیرہ سے دس لاکھ روپے مالیت کے مویشی زبردستی لے لئے ۔ اسی طرح 49 شمالی میں نامعلوم موٹرسائیکل سوار اشخاص نے محمد عثمان اور اس کے بھائی سفیان کو روک کر تشدد کا نشانہ بنایا اور زبردستی ان کے موبائل چھین کر فرار ہو گئے ۔گلبرگ سٹی کے رہائشی محمد سکندر کے گھر سے نامعلوم چور نے 35 لاکھ روپے مالیت کے زیورات، نقدی اور دیگر سامان لوٹ لیے ۔بھلوال کے محمد یوسف کے ہوٹل سے لاکھوں روپے مالیت کی کراکری، مصالحہ جات اور دیگر اشیاء چوری کر لی گئیں۔شاہ محمد کالونی کے محمد بلال، 109 جنوبی کے شوکت علی کی دوکانوں سے قیمتی سامان اور نقدی، نوری گیٹ سے دانش سکندر کا رکشہ، سیٹلائٹ ٹاؤن سے عقیل خان، اعوان چوک سے شبیر حسین، اور ضلع کچہری کے باہر سے ارتضیٰ عباس کی موٹرسائیکلیں چوری کر لی گئیں۔تمام وارداتوں کے بعد پولیس نے متعلقہ مقدمات درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔