خاتون سے مبینہ گینگ ریپ، 5 ملز موں کیخلاف مقدمہ درج
2 ملزم باری باری زیادتی کرتے رہے ، ایک اس واقعے کی ویڈیو فلم بناتا رہا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)واپڈا کالونی لک موڑ میں خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر گینگ ریپ اور برہنہ ویڈیو بنانے کے واقعے کے بعد پانچ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق ملزمان اسلحہ سمیت محنت کش محمد اسلم کے گھر دیواریں پھلانگ کر داخل ہوئے اور گھر میں موجود خاتون مسماۃ (ا) کو دبوچ کر ایک کمرے میں لے گئے ۔ وہاں ملز موں نے تشدد کیا، اور دو ملزم باری باری زیادتی کرتے رہے ، جبکہ ایک ملزم اس واقعے کی ویڈیو فلم بناتا رہا۔ ملز موں نے خاتون کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے ۔ابتدائی طور پر متاثرہ خاتون کے شوہر نے قانونی کارروائی کرنے سے انکار کیا کیونکہ ملزم اس کے قریبی رشتہ دار تھے اور خاتون کا شناختی کارڈ لے گئے ، تاہم متاثرہ خاتون نے نئے شناختی کارڈ کا ٹوکن حاصل کر کے تھانہ جھال چکیاں میں مقدمہ درج کروا دیا۔پولیس کے مطابق معاملے کا تمام پہلوؤں سے مشاہدہ کیا جا رہا ہے ، متاثرہ خاتون کا میڈیکل بھی کروایا جا رہا ہے اور فرانزک ٹیم نے جائے وقوعہ سے شواہد جمع کر لیے ہیں۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور توقع ہے کہ جلد انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔