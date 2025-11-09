صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈویژنل پبلک سکول میں دفتر محتسب پنجاب کے حوالے سے سیمینار

  • سرگودھا
ڈویژنل پبلک سکول میں دفتر محتسب پنجاب کے حوالے سے سیمینار

صدارت پرنسپل نے کی ، ادارہ شہریوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے سرگرم : الیاس گل

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈویژنل پبلک سکول اینڈ کالج سرگودھا کے مرکزی ہال میں دفتر محتسب پنجاب کے دائرہ اختیار، خدمات اور شکایات درج کرانے کے طریقہ کار کے موضوع پر آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔سیمینار کی صدارت سکول کے پرنسپل نے کی جبکہ ریجنل آفس سرگودھا کے ایڈوائزر محمد الیاس گل نے خصوصی شرکت کی اور طلبہ و اساتذہ سے خطاب کیا۔محمد الیاس گل نے کہا کہ محتسب پنجاب کا ادارہ شہریوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے سرگرم ہے اور سرکاری محکموں سے متعلق عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے آسان اور مؤثر نظام فراہم کرتا ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ شہری اپنی شکایات آن لائن، ڈاک یا ذاتی طور پر ریجنل آفس میں جمع کرا سکتے ہیں، جہاں ان پر بلا تاخیر کارروائی کی جاتی ہے ۔سیمینار میں طلبہ و طالبات اور اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور شرکاء کو دفتر محتسب پنجاب کے کام کے دائرہ، عوامی خدمات اور شکایت کے اندراج کے مختلف مراحل سے متعلق تفصیلی آگاہی فراہم کی گئی۔ آخر میں سوال و جواب کے سیشن میں طلبہ نے ادارے کے کردار اور شکایتی عمل سے متعلق سوالات کیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علما امن ، اتحاد،قومی یکجہتی رواداری کا پیغام عام کریں:کمشنر

گیپکو افسروں کی ملی بھگت سے غیر قانونی کنکشن پولز شفٹ صارفین کو 11 ہزار یونٹس کا ریلیف دیدیا

سول لائن فرنیچر مارکیٹ ،نوشہرہ روڈ ودیگرمقامات پر آپریشن

اقبال منزل پر کیک کٹنگ کی تقریب خواجہ آصف ودیگرکی شرکت

علامہ اقبالؒ کا پیغام نوجوانوں کیلئے مشعلِ راہ :مراد ارشد

ذیابیطس سنٹر کا افتتاح ،فری میڈیکل کیمپ ،مریضوں کے ٹیسٹ کئے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر