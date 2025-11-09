کرشنگ سیزن ’’شکایات سیل‘‘کے ترمیمی ٹی او آرز جاری،کنڈوں کی انسپکشن کیلئے ٹیمیں تشکیل
شکایات سیل شوگر ملز انتظامیہ اور کاشتکاروں کی یونین کے نمائندوں سے میٹنگ کے بعد مسائل کے حل کیلئے مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرے گا،کنڈوں کی مانیٹرنگ رپورٹ روزانہ دینے کی ہدایت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کرشنگ سیزن 2025-26 کے حوالے سے ضلع اور تحصیل سطح پر قائم کردہ مجوزہ ‘‘شکایات سیل ’’کے ترمیمی ٹی او آرز جاری کر دیئے گئے۔ ذرائع کے مطابق کاشتکاروں کی طرف سے ارباب اختیار سے تحریری طور پر اپیل کی گئی کہ من مانے نرخوں پر کسانوں سے گنا خریدنے اوربروقت ادائیگیاں نہ ہونے کے بعد اس سے زائد اخراجات اپیلوں اور درخواستوں کے ہو جاتے ہیں ،اس لئے مقامی طور پر اقدامات اٹھائے جائیں،جس پر یہ ’’کمپلینٹ سیل‘‘ قائم کئے جا رہے ہیں شکایات سیل شوگر ملز انتظامیہ اور کاشتکاروں کی یونین کے نمائندوں سے میٹنگ کے بعد مسائل کے حل کیلئے مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرے گا’تا کہ قانون شکنی اور کاشتکاروں کی حق تلفی کرنے والے با اثر ملز مالکان کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکے ۔جبکہ سرگودھا سمیت ریجن بھر میں کرشنگ سیزن کے تحت قائم کئے گئے پرچیز سنٹروں اور کنڈوں کی انسپکشن کیلئے بھی ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں ،اس ضمن میں کین کمشنر پنجاب کی طرف سے تمام اسسٹنٹ کین کمشنرز کو گائیڈ لائن جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پرچیز سنٹروں اور کنڈوں کی مانیٹرنگ کرنے کے لئے خصوصی سکواڈکی رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر بھجوائی جائے ۔تاکہ شہریوں کو سہولیات کی فراہمی میں آسانی ہو۔