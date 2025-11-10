صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑائی کے مقدمہ میں ملوث 2 ملزم گرفتار،اسلحہ برآمد

  • سرگودھا
لڑائی کے مقدمہ میں ملوث 2 ملزم گرفتار،اسلحہ برآمد

میانوالی (نامہ نگار )تھانہ چاپری پولیس کی کاروائی، لڑائی کے مقدمہ میں ملوث 2 ملزم گرفتار، مستعملہ وقوعہ اسلحہ برآمد، مقدمہ درج ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر۔۔۔

 جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ چاپری نے لڑائی جھگڑا اور دھمکیوں کے مقدمہ میں ملوث ملزمان دلاور خان ولد نور خان اور یوسف خان ولد مقبول خان سکنائے دیہہ کو گرفتار کرکے دوران تفتیش انکشاف پر یوسف خان سے مستعملہ وقوعہ اسلحہ پسٹل 30 بور برآمد کیا جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا۔ گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ چاپری میں الگ سے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر