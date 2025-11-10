لڑائی کے مقدمہ میں ملوث 2 ملزم گرفتار،اسلحہ برآمد
میانوالی (نامہ نگار )تھانہ چاپری پولیس کی کاروائی، لڑائی کے مقدمہ میں ملوث 2 ملزم گرفتار، مستعملہ وقوعہ اسلحہ برآمد، مقدمہ درج ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر۔۔۔
جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ چاپری نے لڑائی جھگڑا اور دھمکیوں کے مقدمہ میں ملوث ملزمان دلاور خان ولد نور خان اور یوسف خان ولد مقبول خان سکنائے دیہہ کو گرفتار کرکے دوران تفتیش انکشاف پر یوسف خان سے مستعملہ وقوعہ اسلحہ پسٹل 30 بور برآمد کیا جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا۔ گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ چاپری میں الگ سے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔