3نوسربازوں نے سرکاری ملاز م کا پلاٹ ہتھیالیا ،مقدمہ درج

  • سرگودھا
محمد آصف کو محمد علی ،اعجاز اور محمد ناصر نے ایک لاکھ ادا کیا،باقی رقم کا وعدہ کر لیا ملزم قبضہ مافیا،مذکورہ پلاٹ تیسرے فریق کو فروخت کر کے زبردستی قبضہ کر وا دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)3 اشخاص نے ملی بھگت کر کے سرکاری ملازم سے قیمتی پلاٹ ہتھیا لیا، بتای اجاتا ہے کہ 70شمالی کے رہائشی محمد آصف جو کہ سرکاری ملازم ہے سے محمد علی ،اعجاز اور محمد ناصر نے اعوان کالونی میں واقع تین مرلہ کا پلاٹ خریدا اور ایک لاکھ روپے نقد ادا کر کے باقی کچھ دنوں بعد دینے کا وعدہ کیا، بعدازاں ملزمان نے ملی بھگت کر کے مذکورہ پلاٹ تیسرے فریق کو فروخت کر کے زبردستی قبضہ کر وا دیا، متاثرہ سرکاری ملازم کی اطلاع پر پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جس میں بتایا گیا کہ ملزمان کا تعلق قبضہ مافیا سے ہے جو کہ پہلے بھی کئی لوگوں کو سرکاری رقبہ دکھا کر لوٹ چکے ہیں ،تاہم پولیس مصروف عمل ہے ۔

 

