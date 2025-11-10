گھر سے بھاگ کر میانوالی آنے والی خاتون سے اجتماعی زیادتی
شادی شدہ (س)شوہر سے لڑکر گھر سے آگئی ،رکشہ ڈرائیور اسے ساتھ لے گیا2ساتھیوں کے ساتھ مل کر حبس بے جا میں رکھا کئی روز زیادتی ،خاتون فرار ہو گئی
میانوالی (نامہ نگار )کالاباغ سے رات کے وقت شوہر سے ناراض ہو کر گھر سے بھاگ کر میانوالی آنے والی خاتون کو رکشہ ڈرائیور زبردستی شہباز خیل لے گیا جس کے ساتھ مبینہ طور پر شہباز خیل میں 3 اشخاص کی اجتماعی زیادتی کئی روز بعد بھاگ کر تھا ے پہنچ گئی مقدمہ درج معلوم ہوا ہے کہ کوٹ چاندنہ کالاباغ کی رہائشی شادی شدہ خاتون (س) اپنے خاوند انور الحسن سے جھگڑ کر کے گزشتہ دنوں رات 11 بجے گھر سے نکلی اور پھر خاتون گاڑی میں سوار ہو کر میانوالی لاری اڈا اتری اور وہ مسلم کالونی کیلئے چنگچی رکشہ پر سوار ہوئی۔
جسے چنگچی رکشہ ڈرائیور مسلم کالونی چھوڑنے کی بجائے شہباز خیل لے گیا۔ایک شخص کے ڈیرے پر لے گیا اور وہاں چنگچی ڈرائیور نے بیٹھک پر پہلے سے موجود 2 دوستوں کے ساتھ مل کر کئی روز تک زبردستی خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کی ملزمان مذکورہ خاتون کو سات دنوں تک حبس بے جا میں رکھ کر اسکے ساتھ اجتماعی زیادتی کرتے رہے متاثرہ خاتون سات دنوں بعد انکے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہوئی پولیس ملزمان سردار ، عرفان اور شہباز کے خلاف تھانہ صدر میانوالی میں خاتون کی مدعیت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کردی گئی ہے۔