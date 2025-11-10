صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چشمہ،کنڈل سی پیک انٹرچینج روڈ کی تعمیر کی منظوری

چشمہ،کنڈل سی پیک انٹرچینج روڈ کی تعمیر کی منظوری

کندیاں (نمائندہ دنیا)سابق وزیرِاعلیٰ خیبرپختونخوا کے خصوصی تعاون سے چشمہ،کنڈل سی پیک انٹرچینج کی دو رویہ کارپٹ روڈ کی تعمیر کے منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔

کندیاں (نمائندہ دنیا)سابق وزیرِاعلیٰ خیبرپختونخوا کے خصوصی تعاون سے چشمہ،کنڈل سی پیک انٹرچینج کی دو رویہ کارپٹ روڈ کی تعمیر کے منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق منصوبے کے لیے فنڈز کا اجرا بھی کر دیا گیا ہے اور جلد تعمیراتی کام کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ علاقے کی ترقی میں سنگِ میل ثابت ہوگا۔ قبل ازیں سابق وزیرِاعلیٰ علی امین گنڈا پور نے بلوٹ اڈا چشمہ تا ڈیرہ روڈ سے تحصیل باونڈری پپلاں ہزارہ تک کارپٹ روڈ کی تعمیر کا وعدہ پورا کر کے عوام دوستی کا ثبوت دیا۔ اہالیانِ تحصیل پپلاں نے علی امین گنڈا پور کو علاقے میں ترقیاتی منصوبے شروع کرانے پر خراجِ تحسین پیش کیا۔

 

