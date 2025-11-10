غلام صفدر گوندل کی بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس بھیرہ تقرری
بھیرہ (نامہ نگار) میونسپل کمیٹی بھیرہ میں غلام صفدر گوندل کی مستقل بنیادوں پر بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس تقرری کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔
اس سے قبل وہ میونسپل کمیٹی بھیرہ کے ساتھ ساتھ ضلع کونسل سرگودھا کا اضافی چارج بھی سنبھال رہے تھے ۔شہری اور سماجی حلقوں نے ان کی مستقل تعیناتی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ غلام صفدر گوندل ایک فرض شناس، خوش اخلاق اور اپنے شعبے میں اعلیٰ مہارت رکھنے والے افسر ہیں۔انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کے دوران مالی امور میں شفافیت کو ہمیشہ ترجیح دی اور کسی بھی قسم کے دباؤ کو قبول نہیں کیا شہریوں نے امید ظاہر کی ہے کہ ان کی تعیناتی سے بلدیہ بھیرہ کے مالیاتی نظام میں مزید بہتری آئے گی۔