ملک ریاض راجڑ ایڈووکیٹ کی وکلا کے ہمراہ کا غوث محمد نیازی سے ملاقات
خوشاب (نمائندہ دنیا )پنجاب بار کونسل کے انتخابی معرکے میں خوشاب کی نشست پر کامیابی حاصل کرنے والے مسلم لیگ (ن) کے نومنتخب ممبر پنجاب بار کونسل ملک محمد ریاض راجڑ ایڈووکیٹ نے اپنے حامی وکلاء کے ہمراہ مسلم لیگ (ن) ضلع خوشاب کے صدر ڈاکٹر غوث محمد نیازی سے ملاقات کی۔
یہ ملاقات مسلم لیگ (ن) کے ضلعی سیکرٹریٹ جوہرآباد میں ہوئی۔ ملک ریاض راجڑ ایڈووکیٹ نے کامیابی کو مسلم لیگ (ن) کی فتح قرار دیتے ہوئے ضلعی قیادت اور عہدیداروں کا شکریہ ادا کیا۔اس موقع پر ان کے ہمراہ ملک حبیب نواز ٹوانہ ، سابق ممبر پنجاب بار کونسل ملک شیر شاہ اعوان ، شفقت حیات خان بلوچ ایڈووکیٹ ، ملک محمد یونس ڈھلی اعوان ، چوہدری شاہد شمشیر ایڈووکیٹ ، چوہدری باسط ایڈووکیٹ ، ملک ظفر بھسین ایڈووکیٹ سمیت دیگر وکلاء رہنما موجود تھے ۔