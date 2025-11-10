صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک ریاض راجڑ ایڈووکیٹ کی وکلا کے ہمراہ کا غوث محمد نیازی سے ملاقات

  • سرگودھا
ملک ریاض راجڑ ایڈووکیٹ کی وکلا کے ہمراہ کا غوث محمد نیازی سے ملاقات

خوشاب (نمائندہ دنیا )پنجاب بار کونسل کے انتخابی معرکے میں خوشاب کی نشست پر کامیابی حاصل کرنے والے مسلم لیگ (ن) کے نومنتخب ممبر پنجاب بار کونسل ملک محمد ریاض راجڑ ایڈووکیٹ نے اپنے حامی وکلاء کے ہمراہ مسلم لیگ (ن) ضلع خوشاب کے صدر ڈاکٹر غوث محمد نیازی سے ملاقات کی۔

یہ ملاقات مسلم لیگ (ن) کے ضلعی سیکرٹریٹ جوہرآباد میں ہوئی۔ ملک ریاض راجڑ ایڈووکیٹ نے کامیابی کو مسلم لیگ (ن) کی فتح قرار دیتے ہوئے ضلعی قیادت اور عہدیداروں کا شکریہ ادا کیا۔اس موقع پر ان کے ہمراہ ملک حبیب نواز ٹوانہ ، سابق ممبر پنجاب بار کونسل ملک شیر شاہ اعوان ، شفقت حیات خان بلوچ ایڈووکیٹ ، ملک محمد یونس ڈھلی اعوان ، چوہدری شاہد شمشیر ایڈووکیٹ ، چوہدری باسط ایڈووکیٹ ، ملک ظفر بھسین ایڈووکیٹ سمیت دیگر وکلاء رہنما موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر