یوم اقبال اور میانوالی کی سالگرہ کی تقریبات ،کیک کاٹے گئے
میانوالی (نامہ نگار )یوم اقبال اور میانوالی کی بطور ضلع سالگرہ کے سلسلہ میں امیدوار صوبائی اسمبلی پی پی 87 نوابزادہ ایاز خان نیازی کے سٹی آفس میں ایک تقریب منعقد کی گی۔۔۔
جس میں مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال اور میانوالی کے نام کے کیک کاٹے گئے ۔ تقریب میں نوابزادہ ایاز نیازی کے ساتھیوں اور صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوے امیدوار صوبائی اسمبلی نوابزادہ ایاز نیازی کا کہنا تھا کہ نی نسل کو علامہ محمد اقبال کی تعلیمات سے روشناس کرانا ہم سب کی ذمہ داری ہے ۔