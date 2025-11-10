صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم اقبال اور میانوالی کی سالگرہ کی تقریبات ،کیک کاٹے گئے

  • سرگودھا
یوم اقبال اور میانوالی کی سالگرہ کی تقریبات ،کیک کاٹے گئے

میانوالی (نامہ نگار )یوم اقبال اور میانوالی کی بطور ضلع سالگرہ کے سلسلہ میں امیدوار صوبائی اسمبلی پی پی 87 نوابزادہ ایاز خان نیازی کے سٹی آفس میں ایک تقریب منعقد کی گی۔۔۔

 جس میں مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال اور میانوالی کے نام کے کیک کاٹے گئے ۔ تقریب میں نوابزادہ ایاز نیازی کے ساتھیوں اور صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوے امیدوار صوبائی اسمبلی نوابزادہ ایاز نیازی کا کہنا تھا کہ نی نسل کو علامہ محمد اقبال کی تعلیمات سے روشناس کرانا ہم سب کی ذمہ داری ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر