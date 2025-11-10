صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم این اے اسامہ غیا ث میلہ نے کہا ہے کہ حکمرا ن 27ویں ترمیم کے ذریعے آئین کی بنیادوں کو ہلا ر ہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم عوا م کے حقوق پر ڈا کہ ہے۔۔۔

 نظر یہ ضرورت کے تحت فار م 47حکمرا ن قانو ن سازی میں بہت تیزی دیکھا ر ہے ہیں حا لا نکہ مہذب ممالک میں آئین قا نو ن ضا بطے اور پا لیسیاں ملک قو م کی فلاح ترقی اور استحکا م کیلئے بنائے جاتے ہیں لیکن ہما ر ے یہاں آ ئین میں ضرورت مندی کے پیو ند لگا نے کا سلسلہ محب وطن جمہور ی قوتوں کیلئے چیلنج بنا ہو ا ہے 27ویں ترمیم صو با ئی خود مختار ی کو کسی صور ت چھیڑا نہ جا ئے پا کستا ن تحریک انصاف اور ا س کے ا تحاد ی خلا ف آ ئین ہر شق کی مخالفت کریں گے ۔

 

