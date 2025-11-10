2اشتہاریوں کو حراست میں لے لیا گیا
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ موسیٰ خیل پولیس کی کاروائی، 2 مجرمان اشتہاری گرفتار، ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر مجرمان اشتہاریوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے۔۔۔
تھانہ موسیٰ خیل نے مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے رابری کے مقدمہ میں مطلوب مجرم اشتہاری محمد شفیق ولد شیر زمان سکنہ چھدرو کو اور ناجائز اسلحہ کے مقدمہ میں مطلوب مجرم اشتہاری نصیر احمد ولد فرزند علی سکنہ کروڑ لعل عیسن کو گرفتار کیا۔ دونوں ملزمان سے مزید تفتیش کی جارہی ہے ۔