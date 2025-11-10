صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگا ئی نے عوا م کی چیخیں نکلو اد یں، عا م آ د می کی قوت خر ید ختم:سید حسنین شاہ

  • سرگودھا
مہنگا ئی نے عوا م کی چیخیں نکلو اد یں، عا م آ د می کی قوت خر ید ختم:سید حسنین شاہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نائب صدر ویلفیئر سوسائٹی جنرل بس اسٹینڈ سید حسنین شاہ نے کہا ہے کہ شد ید مہنگا ئی نے عوا م کی چیخیں نکلو اد ی ہے عا م آ د می کی قوت خر ید ختم ہو کر ر ہ گئی ہے۔۔۔

 بجلی گیس پٹرولیم مصنوعات کے نرخ تو پہلے ہی عا م آ د می کی پہنچ سے دور تھے یو ٹیلٹی بلز کے بعد ا ب اشیا ئے خوردو نو ش اور بنیا د ی اشیا ئے ضرور یہ بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں حکو مت ز با نی جمع خرچ کی بجا ئے مہنگا ئی کے خاتمہ کیلئے عملی اقدا ما ت کر کے عا م آ د می کی ز ند گیوں میں آ سا نیاں پیدا کر ے اسوقت عا م آ د می ذہنی طور پر مفلو ج ہو ر ہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

قوانین کی خلاف ورزی پر14 روز میں 48211 الیکٹرانک چالان،معافی کیلئے4800 شہری پہنچ گئے

ڈاکٹر ولمار شوابے جرمنی کی تقریب میں ایوارڈز تقسیم

یونیورسٹی روڈ کی بندش،متبادل ٹریفک پلان کی ہدایت

عالمی کتب میلہ 18دسمبر سے ایکسپو سینٹر میں منعقد کیا جائے گا

طارق روڈ پر گوداموں سے اسمگل کپڑا برآمد،10افراد گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر