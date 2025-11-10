صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنوبی افریقہ کیخلاف فتح محنت او ر ٹیم ورک کا نتیجہ ہے ،عتیق الرحمان کمبوہ ،محمد ارشد

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جنرل سیکرٹری نیو سٹار کرکٹ ایسوسی ایشن حاجی عتیق الرحمان کمبوہ اور معروف کرکٹر کپتان محمد ارشد نے جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے۔۔۔

 کھلاڑیوں کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ کھلاڑیوں کی عمدہ بیٹنگ نے پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا اور بہترین کھیل کا مظاہرہ کرکے فتح حاصل کی ہے ،جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی 20 کے بعد ون ڈے سیریز میں جیت پاکستانی کھلاڑیوں کی محنت اور شاندار ٹیم ورک کا نتیجہ ہے ۔

 

