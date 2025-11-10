10 جواری گرفتار، داؤ پر لگی رقم 9 موبائل فون برآمد، مقدمہ درج
میانوالی (نامہ نگار )تھانہ واں بھچراں پولیس نے 10 جواری گرفتار، داؤ پر لگی رقم 20550 روپے اور 9 عدد موبائل فون برآمد، مقدمہ درج ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر سماج دشمن عناصر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے۔۔۔
ایس ایچ او تھانہ واں بھچراں سب انسپکٹر عمران خان اور انکی ٹیم نے مخبر کی اطلاع پر بٹیروں کی لڑائی پر جوا کھیلنے والوں پر ریڈ کرکے 10 جواریوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے داؤ پر لگی رقم 20550 روپے ، 09 موبائل فون قبضہ میں لے لیے ۔ملزمان کو گرفتار کرکے تھانہ واں بھچراں میں قمار بازی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے