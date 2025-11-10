صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاعرِ مشرق علامہ اقبالؒ کو خراجِ عقیدت بھیرہ پریس کلب میں پروقار تقریب

  • سرگودھا
شاعرِ مشرق علامہ اقبالؒ کو خراجِ عقیدت بھیرہ پریس کلب میں پروقار تقریب

بھیرہ (نامہ نگار) شاعرِ مشرق علامہ محمد اقبالؒ کی خدمات، فکر اور پیغام کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے بھیرہ پریس کلب رجسٹرڈ میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

تقریب کا آغاز تلاوتِ کلامِ پاک اور علامہ اقبالؒ کی مشہور نظموں کے اشعار سے کیا گیا۔تقریب سے میاں محمد نعیم الدین، چوہدری محمد اکرم گادی، ظفر اقبال کھوکھر سمیت دیگر مقررین نے اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ علامہ اقبالؒ نے برصغیر کے مسلمانوں میں خودی، خوداعتمادی اور بیداری کا انقلابی جذبہ پیدا کیا جس نے قیامِ پاکستان کی بنیاد رکھی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر