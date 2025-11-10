شاعرِ مشرق علامہ اقبالؒ کو خراجِ عقیدت بھیرہ پریس کلب میں پروقار تقریب
بھیرہ (نامہ نگار) شاعرِ مشرق علامہ محمد اقبالؒ کی خدمات، فکر اور پیغام کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے بھیرہ پریس کلب رجسٹرڈ میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
تقریب کا آغاز تلاوتِ کلامِ پاک اور علامہ اقبالؒ کی مشہور نظموں کے اشعار سے کیا گیا۔تقریب سے میاں محمد نعیم الدین، چوہدری محمد اکرم گادی، ظفر اقبال کھوکھر سمیت دیگر مقررین نے اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ علامہ اقبالؒ نے برصغیر کے مسلمانوں میں خودی، خوداعتمادی اور بیداری کا انقلابی جذبہ پیدا کیا جس نے قیامِ پاکستان کی بنیاد رکھی۔