علامہ اقبال نے مسلمانوں کے دلوں میں خودی اور عمل کا جذبہ پیدا کیا، میاں بلال طارق
خوشاب (نمائندہ دنیا) مرکزی جمعیت اہلحدیث پنجاب کے نائب ناظم اور ضلع خوشاب کی ہر دلعزیز مذہبی و سماجی شخصیت میاں بلال طارق نے کہا ہے کہ شاعرِ مشرق علامہ اقبال صرف شاعر نہیں بلکہ عظیم فلسفی، مفکر اور روحانی رہنما تھے۔
انہوں نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے مسلمانوں کے دلوں میں خوداعتمادی، ایمان اور عمل کی حرارت پیدا کی۔یومِ اقبال کے موقع پر میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے میاں بلال طارق نے کہا کہ علامہ اقبال کی فکر نے برصغیر کے مسلمانوں میں خودی، بیداریِ شعور اور آزادی کا عزم پیدا کیا، جو بالآخر قیامِ پاکستان کی صورت میں سامنے آیا۔انہوں نے کہا کہ اقبال نے شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو خوابِ غفلت سے بیدار کیا، جب کہ سیاست کے میدان میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ نظریۂ پاکستان کی تشکیل ہے ۔ اقبال نوجوانوں سے بڑی امیدیں رکھتے تھے ، اسی لیے انہوں نے انہیں شاہین اور عقاب جیسے القابات سے نوازا۔