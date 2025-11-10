ملک کا سب سے بڑا صو بہ پنجا ب نچلی سطح تک اختیا را ت کے بلدیاتی نظا م سے محرو م ہے ،رائے منیر کھرل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ رائے منیر احمد کھرل نے کہا ہے کہ۔۔۔
ملک کا سب سے بڑا صو بہ پنجا ب ا ب تک نچلی سطح تک اختیا را ت کے بلدیاتی نظا م سے محرو م ہے لیکن بلدیاتی ا دا روں کے ایکٹ کے ذریعے بلدیاتی نظا م کو بیو رو کر یسی کے تا بع کر نے پر سیاسی و عوامی حلقوں کے تحفظا ت سامنے آ ئیں ہیں بلدیاتی نظا م جمہور یت کی نر سر ی ہوتا ہے ا س کیلئے بلدیاتی ایکٹ پر سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کیے جا ئیں شفا ف اور منصفانہ بلدیاتی الیکشن کا انعقاد یقینی بنا یا جا ئے تا کہ نئے نوجوا ن قیا د ت سامنے آ سکے ۔