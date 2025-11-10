25کر و ڑ پاکستا نی عوا م اپنے کشمیری بھا ئیوں کیساتھ ہیں، مدبر احمد خان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جنرل سیکرٹری خاتم النبین ہارٹ سنٹر مدبر احمد خان نے کہا ہے کہ 25کر و ڑ پاکستا نی عوا م اپنے کشمیر ی بھا ئیوں کے ساتھ ہیں ہمارامقصد کشمیری بھائیوں کو بھار ت کے غاصبا نہ قبضے سے نجا ت د لا نا ہے۔۔۔
خیبر سے کر اچی تک پور ی قو م کشمیر ی عوا م کے حقوق خو د ا را د یت کی حما ئت کر تی ہے مقبوضہ کشمیر میں ہندوستا ن ظلم جبر کی بدترین تاریخ رقم کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے ، ہماری افواج دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے ، فیلڈ مارشل عاصم منیر پچیس کروڑ عوام کے دلوں کی دھڑکن ہیں، اور بھارت کی ہر سازش کو ناکام بنانے کیلئے قوم اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے ۔