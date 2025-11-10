صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آ ئی ا یم ا یف پر و گرام کی و جہ سے بجلی کا ٹیرف 9رو پے فی سینٹ نہیں ہو رہا ،شیخ آصف وہرہ

  • سرگودھا
آ ئی ا یم ا یف پر و گرام کی و جہ سے بجلی کا ٹیرف 9رو پے فی سینٹ نہیں ہو رہا ،شیخ آصف وہرہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے کہ صنعتی بجلی کا ٹیرف 48رو پے فی کلو وا ٹ سے کم ہو کر 31رو پے فی کلوواٹ یعنی 11سینٹ ہو گیا۔۔۔

جو صنعتی سر گر میوں کیلئے چیلنج ہے بجلی کا ٹیرف 9رو پے فی سینٹ ہو نا چا ہیے لیکن آ ئی ا یم ا یف پر و گرام کی و جہ سے یہ ممکن نہیں ہو ر ہا آ ئی پی پیز کے ساتھ مذا کر ات سے پاکستا ن کو 3.600ا ر ب رو پے کی بچت ہو ئی پاکستا ن کی کا ر و با ر ی بر ا در ی ملک میں ما لیاتی استحکا م چاہتی ہے لیکن ا س کیلئے حکو مت کو سٹیک ہولڈرز کی مشاور ت سے اقدا ما ت ا ٹھا نے ہو ں گے پا کستا ن آئند ہ 5سا لو ں میں 100ار ب ڈا لر کی بر آ مد ا ت حاصل کر سکتا ہے لیکن اس سلسلہ میں حکو مت کو بر آ مدا ت بڑھا نے کیلئے اقدا ما ت کر نا ہو ں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

قوانین کی خلاف ورزی پر14 روز میں 48211 الیکٹرانک چالان،معافی کیلئے4800 شہری پہنچ گئے

ڈاکٹر ولمار شوابے جرمنی کی تقریب میں ایوارڈز تقسیم

یونیورسٹی روڈ کی بندش،متبادل ٹریفک پلان کی ہدایت

عالمی کتب میلہ 18دسمبر سے ایکسپو سینٹر میں منعقد کیا جائے گا

طارق روڈ پر گوداموں سے اسمگل کپڑا برآمد،10افراد گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر