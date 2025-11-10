آ ئی ا یم ا یف پر و گرام کی و جہ سے بجلی کا ٹیرف 9رو پے فی سینٹ نہیں ہو رہا ،شیخ آصف وہرہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے کہ صنعتی بجلی کا ٹیرف 48رو پے فی کلو وا ٹ سے کم ہو کر 31رو پے فی کلوواٹ یعنی 11سینٹ ہو گیا۔۔۔
جو صنعتی سر گر میوں کیلئے چیلنج ہے بجلی کا ٹیرف 9رو پے فی سینٹ ہو نا چا ہیے لیکن آ ئی ا یم ا یف پر و گرام کی و جہ سے یہ ممکن نہیں ہو ر ہا آ ئی پی پیز کے ساتھ مذا کر ات سے پاکستا ن کو 3.600ا ر ب رو پے کی بچت ہو ئی پاکستا ن کی کا ر و با ر ی بر ا در ی ملک میں ما لیاتی استحکا م چاہتی ہے لیکن ا س کیلئے حکو مت کو سٹیک ہولڈرز کی مشاور ت سے اقدا ما ت ا ٹھا نے ہو ں گے پا کستا ن آئند ہ 5سا لو ں میں 100ار ب ڈا لر کی بر آ مد ا ت حاصل کر سکتا ہے لیکن اس سلسلہ میں حکو مت کو بر آ مدا ت بڑھا نے کیلئے اقدا ما ت کر نا ہو ں گے ۔