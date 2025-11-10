صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گادی ویلفیئر سوسائٹی کے زیرِ اہتمام بھیرہ میں فری میڈیکل کیمپ

  • سرگودھا
بھیرہ (نامہ نگار)گادی ویلفیئر سوسائٹی کے زیرِ اہتمام نعمت ہاؤس بھیرہ میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔

کیمپ میں چوہدری اسحاق علی گادی کی جانب سے آنے والے مریضوں کو تمام طبی سہولیات بالکل مفت فراہم کی گئیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مخلوقِ خدا کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے اور ہر صاحبِ حیثیت شخص کو اس کارِ خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے ۔کیمپ میں ڈاکٹر فہد عمر مغل نے گردونواح سے آئے سینکڑوں مریضوں کا معائنہ کیا اور انہیں مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ 

 

