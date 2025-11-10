صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چشمہ پاور پروجیکٹ تاروں سے چھو کر 3مزدورجھلس گئے

  • سرگودھا
کا م کے دوران ہائی ٹینشن بجلی کیبل سے کرنٹ لگ گیا،ایک کی حالت نازک

میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)چشمہ پاور پروجیکٹ پر کام کے دوران ہائی وولٹیج تاروں کے ساتھ چھو جانے سے 3 افراد جھلس گئے معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ روز چشمہ پاور پروجیکٹ میں دورانِ ڈیوٹی آر۔ ایف۔ او ورکر عبدالخالق آرائیں سمیت تین مزدور ہائی ٹینشن بجلی کی کیبل سے کرنٹ لگنے سے جھلس کر شدید زخمی ہوگئے زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیئے اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ عبدالخالق آرائیں کو حالتِ تشویشناک ہونے کے باعث چشمہ سے اسلام آباد ریفر کر دیا گیا ہے ۔

 

