ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نادراسے جعلی پولیس اہلکار فون لے اڑا

  • سرگودھا
ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نادراسے جعلی پولیس اہلکار فون لے اڑا

جاوید موبائل بیچنا چاہتے تھے ، ملزم سگنل چیک کرنے کے بہانے باہر نکلا اور دو ڑ گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نادراسے جعلی پولیس ملازم نوسربازی کر تے ہوئے قیمتی موبائل لے اڑا،بتایا جاتا ہے کہ سلانوالی روڈ کے رہائشی ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد جاوید نے اپنا قیمتی موبائل فروخت کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر اشتہار دیا،جس کے اگلے روز پولیس یونیفارم میں ملبوس ایک شخص نے گھر آ کر موبائل خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا مبینہ پولیس ملازم کی شرٹ پر حسن نام لکھا تھا اور اس نے بتایا کہ میں تھانہ ساجد شہید میں ڈیوٹی کرتا ہوں ملزم سگنل چیک کرنے کا بہانہ بناکر باہر گیا اور موبائل سمیت غائب ہو گیا،فیکٹری ایریا پولیس نے ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نادرہ کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ،پولیس کا کہنا ہے کہ مبینہ پولیس اہلکار کا موٹر سائیکل گھر کے قریب سے برآمد کر لیا گیا مزید کاروائی جاری ہے ۔ 

 

