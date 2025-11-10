صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پر تشدد واقعات کے دوران خواتین سمیت 8افراد زخمی ہو گئے

  • سرگودھا
مظہر عباس اور اسکی بیوی شگفتہ ،شاہد اقبال اور اسکی بیوی کلثو م پر وحشیانہ تشدد رنجش پر غلام مرتضیٰ وغیرہ کا عالیان ، ماں ، چچی اور بہن پر تشدد، مقدمات درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پر تشدد واقعات کے دوران 61جنوبی میں زمین کے تازعہ پر اﷲ دتہ وغیرہ نے ڈنڈوں سوٹوں سے حملہ کر کے مظہر عباس اور اسکی بیوی شگفتہ بی بی کو لہولہان کر دیا،فیصل ٹاؤن میں سابقہ رنجش پر غلام مرتضیٰ وغیرہ نے محمد عالیان ،اسکی ماں ، چچی اور بہن جبکہ دودہ میں ذیشان وغیرہ نے گلی میں کھڑا ہونے سے منع کرنے پر شاہد اقبال اور اسکی بیوی کلثو م کو گھروں میں داخل ہو کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔ 

 

