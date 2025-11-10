گھر گھر کوڑا ٹیکس کے تین تین ماہ کے بل ارسال،شہری سٹپٹا کر رہ گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے ٹھیکیدار کے کارندوں کے ذریعے گھر گھر کوڑا ٹیکس کے تین تین ماہ کے بل بھجوانا شروع کر دیئے ہیں۔۔۔
ان میں بیشتر ایسے علاقے بھی شامل ہیں جہاں ٹھیکیدار کے عملہ کی رسائی نہیں اور نہ ہی ان علاقوں میں صفائی بہتر ہو سکی ،لوگ خود ہی کوڑا کرکٹ اٹھا کر مختص پوائنٹ پر گررہے ہیں، اور یہ لوگ تین تین ماہ کے کوڑا ٹیکس کے بل دے کرسپٹا کر رہ گئے ہیں، شہریوں کا کہنا ہے کہ کوڑا اٹھایا نہیں جا رہا ہے جبکہ بلز بھیج دیئے گئے ہیں، انہوں نے وزیر اعلی پنجا ب مریم نواز سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔