صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر گھر کوڑا ٹیکس کے تین تین ماہ کے بل ارسال،شہری سٹپٹا کر رہ گئے

  • سرگودھا
گھر گھر کوڑا ٹیکس کے تین تین ماہ کے بل ارسال،شہری سٹپٹا کر رہ گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے ٹھیکیدار کے کارندوں کے ذریعے گھر گھر کوڑا ٹیکس کے تین تین ماہ کے بل بھجوانا شروع کر دیئے ہیں۔۔۔

 ان میں بیشتر ایسے علاقے بھی شامل ہیں جہاں ٹھیکیدار کے عملہ کی رسائی نہیں اور نہ ہی ان علاقوں میں صفائی بہتر ہو سکی ،لوگ خود ہی کوڑا کرکٹ اٹھا کر مختص پوائنٹ پر گررہے ہیں، اور یہ لوگ تین تین ماہ کے کوڑا ٹیکس کے بل دے کرسپٹا کر رہ گئے ہیں، شہریوں کا کہنا ہے کہ کوڑا اٹھایا نہیں جا رہا ہے جبکہ بلز بھیج دیئے گئے ہیں، انہوں نے وزیر اعلی پنجا ب مریم نواز سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

قوانین کی خلاف ورزی پر14 روز میں 48211 الیکٹرانک چالان،معافی کیلئے4800 شہری پہنچ گئے

ڈاکٹر ولمار شوابے جرمنی کی تقریب میں ایوارڈز تقسیم

یونیورسٹی روڈ کی بندش،متبادل ٹریفک پلان کی ہدایت

عالمی کتب میلہ 18دسمبر سے ایکسپو سینٹر میں منعقد کیا جائے گا

طارق روڈ پر گوداموں سے اسمگل کپڑا برآمد،10افراد گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر