مرکزی جمعیت اہلحدیث شمالی پنجاب کا اجلاس 16 نومبر کو طلب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی جمعیت اہلحدیث کے میڈیا کوارڈینیٹر امیر افضل اعوان نے بتایا کہ جمعیت اہلحدیث شمالی پنجاب کا اجلاس 16 نومبر بروز اتوار مرکز راوی روڈ لاہور میں منعقدہ ہوگا۔۔۔
جس میں شمالی پنجاب کے نظم کی کارکردگی رپورٹس کا جائزہ لیا جائیگا اور اضلاع میں دوروں کے تعین کا فیصلہ کیا جائیگا۔انہوں نے بتایا اجلاس میں دعوت دین، بالخصوص ترجمہ قرآن کلاسز و دروس کے اجراء کے علاوہ اہلحدیث کانفرنسز کے انعقاد پر غور کیا جائیگا۔ان کا کہنا تھا کہ ماہ رمضان المبارک کی تیاریاں وں اور اس دوران رمضان پروگرامز کے انعقاد کو حتمی شکل دی جائے گی۔