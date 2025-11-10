کینو گرائنڈنگ ، گنے کے کریشنگ سیزن،مزدوروں کی آمد سے خوراک کے مسائل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کینو گرائنڈنگ اور گنے کے کریشنگ سیزن کے پیش نظر دیگر اضلاع سے لاکھوں مزدوروں کی سرگودھا آمد کا سلسلہ شروع ، آٹے اور اشیائے ضروریہ کی ڈیمانڈ اور قیمتوں میں اضافہ کا خدشہ پیدا ہو گیا۔
سرگودھا میں کینو کی 225فیکٹریاں اور تین شوگر ملیں ہیں ،اور وسیع رقبے پر کینواور گنے کی کاشت کی گئی ہے ، کام کرنے کیلئے جنوبی پنجاب و دیگر اضلاع کے مزدور طبقے کی آمد کا سلسلہ شرو ع ہو چکا ہے اور لگ بھگ 5لاکھ مزدوروں کی آمد کے پیش نظر ضلع میں آٹا، چینی اور اشیائے ضروریہ کی ڈیمانڈ بھی بڑھنے کا خدشہ ہے۔